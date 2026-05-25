Une solution trouvée pour des célébrations en cas de victoire du PSG en Ligue des champions

Une solution trouvée pour des célébrations en cas de victoire du PSG en Ligue des champions

Paris peut désormais se concentrer sur l’essentiel. Selon plusieurs médias dont RMC Sport, une solution aurait été trouvée pour que les joueurs du PSG puissent célébrer leur back-to-back s’ils venaient à s’imposer samedi soir contre Arsenal en finale de Ligue des champions.

Alors que l’option d’une parade sur les Champs-Élysées – comme l’an dernier – a été rapidement écartée par la préfecture de Paris, c’est le Champ de Mars qui a été choisi pour accueillir les festivités entre les joueurs et les supporters dimanche, soit au lendemain du match en cas, évidemment, de victoire des tenants du titre à Budapest.…

LL pour SOFOOT.com