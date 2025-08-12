 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
PSG-Tottenham : ici tout recommence
information fournie par So Foot 12/08/2025 à 20:09

PSG-Tottenham : ici tout recommence

PSG-Tottenham : ici tout recommence

Dans le Frioul, le PSG démarre officiellement sa saison un mois seulement après avoir terminé la dernière. Avec un nouveau gardien mais sans préparation, surfer sur son printemps de rêve et reprendre en douceur reste le plus important.

La victoire rassasie-t-elle ? Gagner permet-il de bien dormir ? La saison du PSG s’ouvre ce mercredi soir à Udine avec ces questions. Pour sûr, Luis Enrique y répond non. Oui, en Supercoupe d’Europe comme ailleurs, son équipe sera plus attendue ; oui tout le monde voudra la peau du champion, mais les réponses attendront le printemps. Tottenham est le premier adversaire des étoilés de mai, et, à vrai, dire, on regardera ça avec du sable entre les doigts de pieds. Le PSG vient de mettre du parfum au Duty free de l’aéroport, débarque avec le décalage horaire, mais il ne faut pas glavioter sur Udine. La Supercoupe d’Europe constitue le point de départ de sa saison et une occasion de se rappeler le merveilleux printemps.

Frioul, mais sans frayeur

Savoir si Enzo Maresca a trouvé la recette pour battre le PSG n’est pas l’enjeu de cette virée dans le Frioul. La lourde défaite en finale d’une compète quasi amicale relève de l’anecdote. Les joueurs étaient barrés aux Amériques par devoir. Ils y ont démarré leurs vacances comme des néo-bacheliers au camping. En interne, ils avouaient eux-mêmes être épuisés. Alors, à l’heure des retrouvailles, l’idée est de prendre la saison par le bon pied, comme une bande de potes qui revient dans son bahut. « Sur le plan footballistique, je pense que nous allons nous améliorer au niveau du collectif, tant en attaque qu’en défense. Je crois que nous pouvons encore identifier des phases de jeu à améliorer », ambitionne Luis Enrique sur le site de l’Uefa.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
