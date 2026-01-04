 Aller au contenu principal
PSG-PFC : Lucas Chevalier retrouve son poste
information fournie par So Foot 04/01/2026 à 20:03

Premier derby, premier match de l’année, premières compos.

On termine la phase aller avec un premier derby parisien en Ligue 1 . Et pour cette occasion, Luis Enrique a mis les petits plats dans les grands avec les titularisations d’Ousmane Dembélé , Désiré Doué, Senny Mayulu, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Ilia Zabarnyi, Willian Pacho… et Lucas Chevalier dans les cages . Le gardien français retrouve sa place après sa blessure et avoir vu le Russe Matveï Safanov prendre la lumière et se blesser à son tour.…

