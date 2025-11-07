 Aller au contenu principal
PSG, OM, OL : trois poids lourds français sur la scène européenne vivent une première
07/11/2025 à 09:35

PSG, OM, OL : trois poids lourds français sur la scène européenne vivent une première

PSG, OM, OL : trois poids lourds français sur la scène européenne vivent une première

Si tu tombes, je tombe…

C’est une semaine que la Ligue 1 aurait préféré oublier. En trois soirées, les clubs français engagés en Europe ont enchaîné les claques et les désillusions, à l’exception de Monaco (0-1 à Bodø/Glimt) et Strasbourg (1-2 à Häcken), seuls à sauver un peu l’honneur tricolore. Pour le reste, c’est la soupe à la grimace : un mardi noir, suivi d’un mercredi noir, puis d’un jeudi tout aussi sombre.

