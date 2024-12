information fournie par So Foot • 15/12/2024 à 10:58

PSG-OL : Randal Kolo Muani est absent du groupe parisien

PSG-RKM, KO ?

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique lyonnais au Parc des Princes dans le cadre de la 15 e journée de Ligue 1 (20h45). Des Parisiens qui devront faire sans deux joueurs : Milan Škriniar et Randal Kolo Muani . D’après RMC Sport, l’absence de ce dernier résulte d’un choix purement sportif de la part de Luis Enrique et son staff, enterinant définitivement le froid déjà palpable entre l’attaquant français et son entraîneur.…

AB pour SOFOOT.com