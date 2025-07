Un Guingampais tente l'aventure en MLS

information fournie par So Foot • 14.07.2025 • 23:56 •

Le torchon va encore plus brûler entre Anne Hidalgo et Nasser al-Khelaïfi. Les rumeurs étaient de plus en plus pressantes ces dernières heures : le PSG allait être mis à l’honneur par le mythique feu d’artifice du 14 juillet, tiré au-dessus de la tour Eiffel. Le ... Lire la suite