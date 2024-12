information fournie par So Foot • 16/12/2024 à 10:03

PSG-OL : Dembélé comprend « totalement » l’arrêt du match

Les termes.

Après la victoire du PSG face à Lyon dimanche (3-1), Ousmane Dembélé est revenu en zone mixte sur l’interruption de la rencontre, causée par des chants insultants entonnés par le Virage Auteuil. Sans surprise, l’attaquant du PSG n’a pas apprécié cet épisode, survenu en seconde période. « On parlait aussi à l’arbitre et au délégué, ils nous ont dit que ça devait s’arrêter et qu’on allait reprendre le match, a expliqué l’ailier droit en zone mixte. Ce sont des chants qui sont difficiles à entendre dans des stades. Je comprends totalement que le match soit arrêté. » …

TM pour SOFOOT.com