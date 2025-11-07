 Aller au contenu principal
PSG, Lyon, Marseille… Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 12e journée
07/11/2025

Après une nouvelle semaine européenne, la Ligue 1 reprend ses droits avec en ouverture de cette douzième journée un duel de riches entre le Paris FC et le Stade rennais. Mais aussi des gros chocs, des rencontres équilibrées et des matchs déjà importants dans la course au maintien. On risque de se régaler.

L’affiche du week-end

Lyon – PSG

Défait pour la deuxième fois de la saison (TCC), le Paris SG a perdu des plumes face au Bayern Munich (1-2) mardi en perdant pour de longues semaines Achraf Hakimi (sévère entorse à la cheville), Nuno Mendes (entorse du genou) ou encore Ousmane Dembélé (lésion au mollet gauche). Déjà privé du Golden Boy 2025 Désiré Doué, le club de la capitale va se déplacer avec un effectif très affaibli au Groupama Stadium. Les Gones ne sont pas non plus vernis avec les suspensions de Hans Hateboer et d’Abner Vinícius, l’absence longue durée de Malick Fofana et le potentiel forfait du capitaine Corentin Tolisso, mais les hommes de Paulo Fonseca pourraient réaliser un gros coup en faisant chavirer un PSG mal en point. Certes, les Rhodaniens ont perdu chacun de leurs quatre derniers matchs contre Paris en Ligue 1, et ont pris un beau coup sur la tête face au Betis jeudi, mais n’ont plus subi cinq revers de rang contre un même adversaire dans l’élite depuis 1982-1991 contre Nancy (5). Et si.

► La cote d’une victoire de l’Olympique lyonnais est à 3,55 chez Betsson

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
A lire aussi

  • Khalis Merah n'est pas inquiet après la défaite de l'OL au Betis
    Khalis Merah n'est pas inquiet après la défaite de l'OL au Betis
    information fournie par So Foot 07.11.2025 00:58 

    Belle maturité. Suite au premier revers de l’Olympique lyonnais en Ligue Europa, face au Betis ce jeudi (2-0), Khalis Merah a tenu à rassurer tout le monde en zone mixte. Déçu par cette défaite, le jeune milieu de 18 ans a tout de même préféré relativiser : « C’est ... Lire la suite

  • En Europe, la France fait moins bien que Chypre et la Pologne
    En Europe, la France fait moins bien que Chypre et la Pologne
    information fournie par So Foot 07.11.2025 00:37 

    Plombant. Après une soirée cauchemardesque sur la scène européenne, marquée par les défaites de Nice, de Lille et de Lyon en Ligue Europa, mais heureusement d’une petite éclaircie avec la victoire de Strasbourg en Ligue Conférence, le football français peut faire ... Lire la suite

  • Strasbourg bloqué en Suède à cause du brouillard
    Strasbourg bloqué en Suède à cause du brouillard
    information fournie par So Foot 07.11.2025 00:32 

    La tuile. Après leur victoire arrachée au forceps face à la valeureuse équipe d’Häcken (1-2), les Strasbourgeois n’ont pas pu repartir de la Suède. Liam Rosenior et sa troupe n’ont en effet pas pu décoller en raison des conditions météo, dont le brouillard . Conséquence, ... Lire la suite

  • Les mots forts de Franck Haise après le cauchemar de Nice
    Les mots forts de Franck Haise après le cauchemar de Nice
    information fournie par So Foot 06.11.2025 23:49 

    Lucide. Après la quatrième défaite consécutive en Ligue Europa et un seizième match d’affilée sans gagner en Coupe d’Europe , l’entraîneur de Nice, Franck Haise, n’a pas mâché ses mots en conférence de presse : « Au-delà des erreurs individuelles, tout le monde ... Lire la suite

L'offre BoursoBank