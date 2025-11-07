PSG, Lyon, Marseille… Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 12e journée

Après une nouvelle semaine européenne, la Ligue 1 reprend ses droits avec en ouverture de cette douzième journée un duel de riches entre le Paris FC et le Stade rennais. Mais aussi des gros chocs, des rencontres équilibrées et des matchs déjà importants dans la course au maintien. On risque de se régaler.

L’affiche du week-end

Lyon – PSG

Défait pour la deuxième fois de la saison (TCC), le Paris SG a perdu des plumes face au Bayern Munich (1-2) mardi en perdant pour de longues semaines Achraf Hakimi (sévère entorse à la cheville), Nuno Mendes (entorse du genou) ou encore Ousmane Dembélé (lésion au mollet gauche). Déjà privé du Golden Boy 2025 Désiré Doué, le club de la capitale va se déplacer avec un effectif très affaibli au Groupama Stadium. Les Gones ne sont pas non plus vernis avec les suspensions de Hans Hateboer et d’Abner Vinícius, l’absence longue durée de Malick Fofana et le potentiel forfait du capitaine Corentin Tolisso, mais les hommes de Paulo Fonseca pourraient réaliser un gros coup en faisant chavirer un PSG mal en point. Certes, les Rhodaniens ont perdu chacun de leurs quatre derniers matchs contre Paris en Ligue 1, et ont pris un beau coup sur la tête face au Betis jeudi, mais n’ont plus subi cinq revers de rang contre un même adversaire dans l’élite depuis 1982-1991 contre Nancy (5). Et si.

SF pour SOFOOT.com