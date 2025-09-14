 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
PSG-Lens : les supporters des Sang et Or dénoncent de la maltraitance
information fournie par So Foot 14/09/2025 à 23:29

Certains n’ont pas passé un bon dimanche.

À l’occasion du match opposant le Paris Saint-Germain à Lens et comptant pour la quatrième journée de Ligue 1, des supporters visiteurs se sont plaints du comportement des autorités. Le groupe des Red Tigers 1994 a résumé leurs témoignages sur X, dans un communiqué de presse où il raconte de potentiels incidents. Ainsi, les fans des Sang et or auraient été parqués dans les bus avant le coup d’envoi et auraient subi un excès de zèle de la part de la sécurité (comme des fouilles individuelles, par exemple, ou l’interdiction de se rendre aux toilettes).…

FC pour SOFOOT.com

