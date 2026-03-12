PSG : la victoire des talents

Le PSG est un collectif, mais pas que. Les coups de génie de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha ou Khvicha Kvaratskhelia contre Chelsea sont venus nous le rappeler : si le champion d’Europe en titre est une grande équipe, c’est aussi grâce au talent individuel des joueurs qui la composent.

Il est donc possible de débouler sur la pelouse à la 62 e minute d’un match où quatre buts ont déjà été marqués et repartir malgré tout avec le trophée d’homme du match bien calé sous le bras. Voici la démonstration offerte par Khvicha Kvaratskhelia ce mercredi soir au Parc des Princes face à Chelsea. Pour cela, il faut offrir une passe décisive bien sentie, assortie d’un doublé de haut vol, à l’instar de ce premier pion d’un pétard enroulé devenu une spécialité du Géorgien.

« Je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe et d’avoir gagné contre Chelsea » , se contentait de commenter le numéro 7 parisien auprès de Canal+, plus à l’aise balle au pied que devant un micro. L’équipe, encore et toujours l’équipe. Un credo auquel le PSG se raccroche depuis la saison dernière – et notamment le départ de Kylian Mbappé. Mais au-delà du discours, le récital de l’ancien napolitain, comme les coups de génie de ses coéquipiers avant lui, rappelle que c’est aussi le talent individuel qui fait régulièrement gagner le club de la capitale.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com