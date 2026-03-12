 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Luis Enrique : « Nous sommes une vraie équipe »
information fournie par So Foot 12/03/2026 à 00:48

Luis Enrique : « Nous sommes une vraie équipe »

Luis Enrique : « Nous sommes une vraie équipe »

La tête haute. À la suite de la large victoire du PSG face à Chelsea en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions (5-2), Luis Enrique a semblé avoir enfin retrouvé son équipe, championne d’Europe en titre : « À mon, avis c’est injuste de parler individuellement des joueurs, aujourd’hui, on a montré qu’on était une vraie équipe, a soufflé l’entraîneur du club parisien. Chaque joueur qui a été sur le terrain a fait son travail, a apporté quelque chose, c’est ça qui est important. »

« Nous sommes une équipe très résiliente  »

Logiquement satisfait de la performance de ses joueurs, le technicien a été interrogé sur la possibilité que cette partie soit un déclic pour le club parisien : « Qui sait ? Ce que je peux dire est que c’est un moment spécial. Peut-être que nous ne sommes pas dans la précision. On compare tout le temps avec la saison dernière, mais c’est impossible. Nous sommes une équipe très résiliente . C’est un mot qui définit très bien notre équipe. »

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Liam Rosenior : « Tant qu’il y a un match retour, il y a de l’espoir »
    Liam Rosenior : « Tant qu’il y a un match retour, il y a de l’espoir »
    information fournie par So Foot 12.03.2026 00:56 

    Au moins, il est sûr de froisser personne. En conférence de presse après le lourd revers de Chelsea sur la pelouse du PSG (5-2) lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions ce mercredi, Liam Rosenior, récemment devenu l’entraîneur des Blues , n’a ... Lire la suite

  • PSG : la victoire des talents
    PSG : la victoire des talents
    information fournie par So Foot 12.03.2026 00:51 

    Le PSG est un collectif, mais pas que. Les coups de génie de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha ou Khvicha Kvaratskhelia contre Chelsea sont venus nous le rappeler : si le champion d’Europe en titre est une grande équipe, c’est aussi grâce au talent individuel ... Lire la suite

  • Aurélien Tchouaméni : « Un match fédérateur pour le collectif »
    Aurélien Tchouaméni : « Un match fédérateur pour le collectif »
    information fournie par So Foot 12.03.2026 00:31 

    La machine est lancée ? Sans Kylian Mbappé, le Real Madrid a surclassé Manchester City à Bernabéu lors des huitièmes de finale allers de la Ligue des champions (3-0). Au micro de Canal+, Aurélien Tchouaméni croit que ce large succès peut être un acte fondateur ... Lire la suite

  • Un ramasseur de balle bousculé par Pedro Neto
    Un ramasseur de balle bousculé par Pedro Neto
    information fournie par So Foot 12.03.2026 00:26 

    Le mauvais geste de la soirée. Lors de la rencontre entre le PSG et Chelsea, qui a largement tourné en la faveur des hommes de Luis Enrique (5-2), Pedro Neto a perdu ses nerfs . Après le quatrième but parisien, l’ailier des Blues , frustré par la tournure des événements, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank