Luis Enrique : « Nous sommes une vraie équipe »

La tête haute. À la suite de la large victoire du PSG face à Chelsea en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions (5-2), Luis Enrique a semblé avoir enfin retrouvé son équipe, championne d’Europe en titre : « À mon, avis c’est injuste de parler individuellement des joueurs, aujourd’hui, on a montré qu’on était une vraie équipe, a soufflé l’entraîneur du club parisien. Chaque joueur qui a été sur le terrain a fait son travail, a apporté quelque chose, c’est ça qui est important. »

« Nous sommes une équipe très résiliente »

Logiquement satisfait de la performance de ses joueurs, le technicien a été interrogé sur la possibilité que cette partie soit un déclic pour le club parisien : « Qui sait ? Ce que je peux dire est que c’est un moment spécial. Peut-être que nous ne sommes pas dans la précision. On compare tout le temps avec la saison dernière, mais c’est impossible. Nous sommes une équipe très résiliente . C’est un mot qui définit très bien notre équipe. » …

TM pour SOFOOT.com