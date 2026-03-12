 Aller au contenu principal
Liam Rosenior : « Tant qu’il y a un match retour, il y a de l’espoir »
information fournie par So Foot 12/03/2026 à 00:56

Au moins, il est sûr de froisser personne. En conférence de presse après le lourd revers de Chelsea sur la pelouse du PSG (5-2) lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions ce mercredi, Liam Rosenior, récemment devenu l’entraîneur des Blues , n’a pas accablé ses joueurs : « On a été punis par une très bonne équipe, a déclaré l’ancien technicien de Strasbourg. Pendant 75 minutes, on était dedans . Le gardien n’est pas le premier à faire des erreurs, cela fait partie du football. À 2-2, on était proches de mettre le 3ᵉ, qu’on a inscrit mais il y avait hors-jeu. Leur 5ᵉ but nous fait mal.»

« Il n’y a pas beaucoup de Barcola et de Kvara en Premier League »

Dans un souci de protéger les seins, Rosenior a admis sa part de responsabilité dans cette défaite et a lâché quelques mots doux pour les ailiers parisiens : « C’est de ma faute, a soufflé le technicien anglais. Si on n’arrive pas au maximum de notre potentiel, c’est mon boulot. Mon équipe est à quelques millimètres de mettre le 3-3. Il n’y a pas beaucoup de Barcola et de Kvara en Premier League, notre performance est très bonne jusqu’au 2-2. »…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
