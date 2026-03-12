Olivier Giroud est-il plus un joueur Ligue Europa que de Ligue des champions ?

Ligue des champions remportée, Ligue Europa décrochée, meilleur buteur de la C3, un quadruplé fantastique en C1... Olivier Giroud peut être (très) fier de son histoire sur la scène européenne. Mais à quel niveau se souviendra-t-on vraiment de lui en Coupe d’Europe ?

La statistique vaut ce qu’elle vaut, mais elle est là : face à Aston Villa, ce jeudi soir (18h45), Olivier Giroud va disputer son centième match de Coupe d’Europe (barrages et tours de qualifications exclus). Il faut remonter au 18 septembre 2012 pour trouver la trace du premier match officiel de Giroud sur la scène européenne. Clin d’œil du destin de l’époque, il retrouvait Montpellier, à la Mosson, pour l’ouverture de la Ligue des champions 2012-2013. Et ce, quelques mois après avoir quitté la Paillade, pour 12 millions d’euros, sur un titre de champion de France iconique avec la bande de Loulou Nicollin. Ce soir de septembre, Giroud était évidemment titulaire avec les Gunners , aux côtés des Lukas Podolski, Gervinho, Abou Diaby, Santi Cazorla et autre Mikel Arteta (victoire 2-1 des Londoniens, avec une passe décisive de Giroud).

Quasiment 99 matchs plus tard, répartis sur quinze campagnes européennes différentes, quel bilan peut-on vraiment faire de Giroud dans l’histoire des Coupes d’Europe ? En Ligue des champions, à l’image d’Arsenal, ou « Arsenul » , il n’est jamais allé plus loin que les huitièmes de finale avec les Gunners , sortis cinq fois à ce stade par le Bayern (trois), Monaco et le Barça. Si Giroud avait initié un possible retour face au Bayern en 2013 et à Monaco en 2015 par un but, il n’y a jamais eu de miracle. Avec un Giroud qui s’était d’ailleurs assis sur le banc à l’aller sur trois de ces cinq huitièmes. À croire qu’Arsène Wenger ne le voyait pas comme un game changer là où ça comptait vraiment.…

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com