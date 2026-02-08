PSG, la vengeance était bouillante

Quatre mois après s'être fait surprendre à Marseille, le PSG avait un message à faire passer à son grand rival : la vengeance est un plat qui se mange froid. Et se déguste d'autant plus lorsqu'il est agrémenté d'une humiliation de cette ampleur.

« Que le meilleur gagne » avait timidement lâché Booba en guise de conclusion de son show d’avant-match, histoire de ne vexer personne. Fâché, tout Paris l’était déjà de toute façon, et ce depuis le 22 septembre dernier et une drôle de défaite sur la Canebière, alors qu’une partie de l’équipe célébrait la saison historique tout juste achevée, lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Presque cinq mois ont passé et Gonçalo Ramos a eu beau climatiser le Vieux Port au Koweït, rien n’avait effacé cette déception dans l’esprit du public parisien. Alors pour cette « belle », joueurs et supporters avaient un message à faire passer. Résultat : la plus large victoire de l’histoire dans un Classique malgré quatre montants et des occasions à la pelle face à une défense olympienne qui va en faire des cauchemars pendant longtemps.

9 - Ousmane Dembélé a été impliqué dans neuf buts contre Marseille toutes compétitions confondues (5 buts, 4 assists), soit l'adversaire contre lequel il a été le plus souvent décisif dans sa carrière. Bourreau. pic.twitter.com/blu41gQNx3…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com