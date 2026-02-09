 Aller au contenu principal
NFL: Les Seattle Seahawks remportent le Super Bowl aux dépens des New England Patriots
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 07:29

Les joueurs des Seattle Seahawks célèbrent avec le trophée sur le podium après avoir remporté le Super Bowl contre les New England Patriots

Les joueurs des Seattle Seahawks célèbrent avec le trophée sur le podium après avoir remporté le Super Bowl contre les New England Patriots

Les Seattle ‍Seahawks ont remporté dimanche soir ‌à Santa Clara en Californie ​le Super Bowl ⁠LX face aux New ⁠England ‍Patriots (29-13), s'adjugeant ⁠le titre du Championnat nord-américain ​de football américain (NFL) pour la deuxième ⁠fois ​de leur histoire après ​2014.

Les ​Patriots étaient en ​quête ⁠d'un septième succès au Super Bowl. ‌Ils avaient remporté l'édition 2015 aux dépens des Seahawks.

(Rédigé par Jean ‌Terzian)

Sport
