PSG : la peur du quatre à la suite

Avec trois défaites en trois rencontres de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain reste coincé en queue de peloton aux côtés de Sankt Pölten et de la Roma qui n’ont toujours pas engrangé le moindre point. La crise commence à couver et pourrait bien s’aggraver en cas de nouvelle contre-performance face au Bayern ce jeudi soir.

Silence, ça coule. Si les Parisiens sont encore sur leur nuage plusieurs mois après avoir remporté leur première Ligue des champions, les Parisiennes sont plutôt en train de creuser. Après une année blanche en C1, conséquence d’une piteuse élimination en barrage face à la Juventus, le cru 2025-2026 commence déjà à tourner au vinaigre pour les protégées de Paulo César. La quatrième journée d’UWCL pointe déjà le bout de son crampon, et les Parisiennes occupent une triste 16 e place, accompagnée d’un bilan comptable terrible de zéro point. Seuls Sankt Pölten et la Roma font pour l’instant pire avec un goal-average plus inquiétant.

Après qu’elles ont été giflées à Wolfsburg (4-0), impuissantes face au Real Madrid à domicile (1-2) et cadenassées à Old Trafford face à Manchester United (2-1), la réception du Bayern Munich qui reste sur deux succès de prestige dans la compétition face à la Juventus (2-1) et Arsenal, champion d’Europe en titre (3-2), sonne déjà comme le match de la dernière chance pour continuer l’aventure européenne.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com