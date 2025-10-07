PSG-Équipe de France : une guéguerre sans intérêt

Le Paris Saint-Germain et l’équipe de France se retrouvent au cœur d’une nouvelle polémique autour du diagnostic médical de Bradley Barcola, forfait pour le prochain rassemblement des Bleus. La tension monte entre les deux parties, qui feraient pourtant mieux de se décider à collaborer en interne plutôt que de s’écharper publiquement.

Plus tendue qu’un River Plate–Boca Juniors, plus violente qu’un Celtic–Rangers, la rivalité incontournable du moment oppose les staffs médicaux du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France. Guerre d’influence, conflits de loyauté, egos surdimensionnés, tout y est ! Plus sérieusement, le club parisien et la Fédération française de football ont offert ce lundi un nouveau chapitre de leur bras de fer ridicule sur la place publique. Dans l’après-midi, la 3F a annoncé le forfait de Bradley Barcola pour le rassemblement des Bleus, précisant que l’attaquant « souffre d’une lésion chronique de l’ischio-jambier droit ». Le communiqué ne manque pas de préciser que cette blessure remonte au match du PSG face à l’Atalanta d’il y a près de trois semaines, ce qui n’avait visiblement pas empêché le club d’aligner Barcola face à Lille ce week-end. Un détail qui sonne comme une petite pique à l’égard des champions d’Europe en titre, qui se sont montrés très critiques envers la gestion médicale de l’EDF dernièrement.

En septembre, le Paris Saint-Germain avait ainsi plaidé publiquement pour réformer la collaboration médico-sportive entre clubs et sélection, dénonçant des incidents « graves et évitables » concernant les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé survenues avec les Bleus. Quelques heures après l’annonce du forfait de Barcola, le PSG a riposté avec virulence, contestant la version de la FFF par une communication passive-agressive : « Les informations publiées dans ce communiqué ne correspondent en rien aux données médicales communiquées par nos équipes (…) Le club insiste également sur le respect du secret médical pour le bien de toutes les parties . » De quoi relancer une énième fois le débat sur les appels et la gestion de certains joueurs lors des rassemblements internationaux.…

Par François Linden pour SOFOOT.com