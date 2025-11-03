 Aller au contenu principal
PSG-Bayern : un choc, un de plus
information fournie par So Foot 03/11/2025 à 22:59

Ce mardi à 21 heures, le PSG reçoit le Bayern Munich pour la 4e journée de Ligue des champions, dans un calendrier taillé pour les migraines, celui qu’Enrique appelle « le pire de la Ligue des champions ». Une affiche majuscule aux faux airs de finale avant l’heure. Mais derrière la façade du choc européen, ça reste un match de novembre entre deux équipes trop conscientes de leur propre prestige pour vraiment trembler.

Chaque automne, la même affiche, les mêmes slogans : « le vrai test », « la bataille d’Europe », « la finale avant la finale ». Comme l’an dernier au même stade (victoire 1-0 du Bayern), comme cet été lorsque les deux ogres s’étaient affrontés en quarts de finale de Coupe du monde des clubs (victoire 2-0 du PSG). Du lyrisme pour qualifier ce duel entre le 1 er et le 2 e de cette phase de ligue, certes, mais pas suffisant pour pousser Luis Enrique à sortir la tête de son guidon. « Il faut changer beaucoup de choses. Si tu fais toujours la même action, l’adversaire est très intelligent et change. C’est le même objectif que tu dois faire de différentes manières. » En conférence de presse, le coach espagnol parle de micro-ajustements, de détails, de cycles, pas de rivalité éternelle.

Même son de cloche lorsqu’il évoque le contexte : « C’est important de gagner ici, pour les trois points, mais aussi parce que notre groupe est le pire de la Ligue des champions. » Rien d’épique : juste un tableur à remplir. « Tous les matchs sont importants, mais notre calendrier est intense et difficile et il faut prendre les points le plus en avance possible. » Le sommet se transforme en exercice comptable et l’ivresse se mesure désormais en expected goals .…

Par Mohamed Helti pour SOFOOT.com

