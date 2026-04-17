PSG - Bayern Munich : places dispo pour notre soirée projection !

Le Paris SG de Luis Enrique est dans le dernier carré de la Ligue des Champions pour la 3ème année d’affilée. Mais avant de pouvoir faire un back to back historique, il va devoir sortir le Bayern Munich de Michael Olise et Harry Kane… Un défi qui commence par un match aller au Parc des Princes et qu’on vous propose de vivre avec la rédac ce mardi 28 avril lors notre soirée spéciale multi-écrans à partir de 17h sur la péniche Le Mazette, près de gare de Lyon !

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Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com