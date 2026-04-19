Un seul absent pour le PSG contre l'OL

Vous vous souvenez de l’époque où l’infirmerie du PSG était pleine ? Les champions de France enregistrent un retour majeur ce dimanche, pour défier l’Olympique lyonnais au Parc des Princes. Sur la touche depuis le 20 janvier, Fabián Ruiz figure en effet dans le groupe convoqué par Luis Enrique au même titre que Désiré Doué, sorti touché à Anfield .

Un groupe de 21 parisiens pour la réception de Lyon ce soir. 📑🔴🔵#Ligue1 | #PSGOL pic.twitter.com/nWLDMU4sAg…

TB pour SOFOOT.com