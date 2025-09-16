 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
PSG-Atalanta : un forfait, une incertitude et un retour chez les Parisiens
information fournie par So Foot 16/09/2025 à 15:06

Kvara en suspens, Beraldo out et Lee Kang- in .

À la veille de son entrée en lice en Ligue des champions face à l’Atalanta, le Paris Saint-Germain devrait pouvoir compter sur Lee Kang-in , qui semble remis de sa blessure à la cheville. Alors que le doute plane concernant Khvicha Kvaratskhelia , après sa blessure au mollet . Tous deux sortis sur blessure, ce dimanche, lors de la victoire face au RC Lens (2-0), les deux joueurs ne figurent plus à l’infirmerie selon le communiqué médical publié par le Paris Saint-Germain, ce mardi. Néanmoins, seul le Sud-Coréen a pu participer à l’entraînement collectif, tandis que le Géorgien a effectué du travail en salle.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
