PSG-Arsenal : une finale sans stars ni paillette

On pouvait s'attendre à ce que cette finale de Ligue des champions soit celle de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Ou alors celle de Bukayo Saka et Declan Rice, pour ne prendre que les noms les plus clinquants de ce PSG-Arsenal. Avec un peu de recul : il n'en a rien été. Était-ce pour autant une mauvaise nouvelle ? Pour le PSG du moins, ce n'est pas certain.

La grande parade n’aura pas eu lieu dans les rues de Budapest, samedi soir. Le centre-ville de la capitale hongroise présente toutes les infrastructures nécessaires pour passer ce qu’on appelle « une bonne soirée », notamment après une victoire en Ligue des champions. Pourtant, les supporters parisiens ont finalement décidé de la jouer soft et discrets, éparpillés dans les beergarten et autres gargotes hongroises, pour avaler un gyros, siroter une petite mousse ou fumer une chicha, comme ils l’ont déjà fait au préalable avec la concurrence. Il faut dire que les conditions de voyages étaient éprouvantes et que la journée, démarrée dès le matin à la fan zone pour certains, était déjà assez chargée en émotion, en chants et en alcool. Comme si leur capital social et festif était épuisé.

Qu’ils se rassurent, ce n’est pas la seule absence notable du jour. Pendant le match cette fois, les stars attendues de cette finale se sont pour la plupart faites petites. Alors que leurs visages étaient sur toutes les affiches et que le deux virages faisaient reposer leurs espoirs respectifs sur leurs épaules, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia côté parisien comme Declan Rice et Bukayo Saka côté Arsenal ont plus subi la rencontre qu’ils ne l’ont sublimée.…

Par Mathieu Rollinger, à Budapest pour SOFOOT.com