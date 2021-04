Propreté : Hidalgo soutient que Paris est plus belle depuis qu'elle est maire

Anne Hidalgo persiste et signe : la propreté n'est pas un problème à Paris. Mieux, la capitale s'est embellie depuis qu'elle a été élue maire pour la première fois en 2014. « Tous les classements internationaux, le rayonnement qu'a repris Paris, le prouvent », a fait valoir l'édile socialiste, invitée des 4 Vérités, sur France 2.

Accusée depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux d'avoir favorisé l'enlaidissement de la Ville lumière sous le mot-dièse #saccageParis, celle qui pourrait viser l'Élysée en 2022 a continué à balayer les reproches qui lui sont faits. Le 8 avril dernier, elle avait déjà accusé « l'extrême droite » de vouloir salir son image, en alimentant cette polémique, via notamment des photos de rues encrassées publiées sur les réseaux sociaux.

Anne Hidalgo loue son propre bilan

« Nous sommes une capitale avec un patrimoine exceptionnel et j'ai beaucoup rénové, pendant le mandat précédent, ce patrimoine parisien », a plaidé Anne Hidalgo au micro de France 2, citant en exemple le musée Carnavalet ou encore la Bourse de commerce. Selon elle, sa municipalité a « su conjuguer ce patrimoine et la modernité », une qualité « reconnue à l'international et par les Parisiens ». La maire s'est targuée « en même temps, [d']être cette ville qui prend soin de ce qui a été légué et [d']être capable d'aller vers les pistes cyclables ». Et de rappeler que si les

... Lire la suite sur LePoint.fr