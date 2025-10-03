Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 7e journée de L1

Avant de dire bonjour à l'Azerbaïdjan et l'Islande pour deux semaines, la Ligue 1 va continuer de nous offrir des buts, du spectacle, et peut-être moins de 0-0, que la semaine dernière. Cette septième journée s'annonce alléchante, voilà pourquoi.

Les matchs ouverts du week-end

Auxerre – Lens

Déjà, l’affiche sent bon les années 1990. Rappelez-vous (ou pas) : c’est dans ce stade que le Racing a célébré son seul et unique titre de champion de France, un soir de mai 1998. Plus récemment, le 4-0 auxerrois de la saison dernière était une belle surprise, puisqu’Auxerre n’avait pas battu Lens depuis 2017. Cette saison, les deux formations ont beau s’être inclinées sur le même score contre le PSG (0-2), elles sont prometteuses. Auxerre et Lens sont deux équipes bien rodées, qui ne procèdent par attaques rapides, avec notamment un Florian Thauvin en forme (presque) internationale. Ajoutez à cela des jeunes pleins de promesses (Mamadou Sangaré et Samson Baidoo d’un côté, Kévin Danois de l’autre) et un Adrien Thomasson ayant dépassé les 100 matchs avec les Sang et Or, et ça nous donne un Auxerre-Lens du samedi soir très plaisant. Avec des buts ?…

SF pour SOFOOT.com