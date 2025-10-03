 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 7e journée de L1
information fournie par So Foot 03/10/2025 à 01:48

Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 7e journée de L1

Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 7e journée de L1

Avant de dire bonjour à l'Azerbaïdjan et l'Islande pour deux semaines, la Ligue 1 va continuer de nous offrir des buts, du spectacle, et peut-être moins de 0-0, que la semaine dernière. Cette septième journée s'annonce alléchante, voilà pourquoi.

►Parier sur la Ligue 1 avec Betsson

Les matchs ouverts du week-end

Auxerre – Lens

Déjà, l’affiche sent bon les années 1990. Rappelez-vous (ou pas) : c’est dans ce stade que le Racing a célébré son seul et unique titre de champion de France, un soir de mai 1998. Plus récemment, le 4-0 auxerrois de la saison dernière était une belle surprise, puisqu’Auxerre n’avait pas battu Lens depuis 2017. Cette saison, les deux formations ont beau s’être inclinées sur le même score contre le PSG (0-2), elles sont prometteuses. Auxerre et Lens sont deux équipes bien rodées, qui ne procèdent par attaques rapides, avec notamment un Florian Thauvin en forme (presque) internationale. Ajoutez à cela des jeunes pleins de promesses (Mamadou Sangaré et Samson Baidoo d’un côté, Kévin Danois de l’autre) et un Adrien Thomasson ayant dépassé les 100 matchs avec les Sang et Or, et ça nous donne un Auxerre-Lens du samedi soir très plaisant. Avec des buts ?…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mondial U20 : Les Bleuets corrigés par les Etats-Unis
    Mondial U20 : Les Bleuets corrigés par les Etats-Unis
    information fournie par So Foot 03.10.2025 00:00 

    Dur. Après leur entrée en lice réussie face à l’Afrique du Sud mardi dans cette Coupe du monde U20 (2-1), les Bleuets se sont lourdement inclinés face aux États-Unis ce jeudi (3-0) . Malmenés durant une grande partie de la rencontre par leurs adversaires, les Tricolores, ... Lire la suite

  • Les Monuments Men de l’AC Ajaccio
    Les Monuments Men de l’AC Ajaccio
    information fournie par So Foot 02.10.2025 23:51 

    Après sa descente vertigineuse en Régional 2, résultat d’années de gestion catastrophique, l’AC Ajaccio peut compter sur le soutien de plusieurs de ses anciens joueurs pros. Avec l’espoir de remettre le club à sa place. L’AC Ajaccio existera-t-elle encore dans ... Lire la suite

  • L’OL et Lille dans le bon wagon, Nice avec les bonnets d’âne : le classement de la Ligue Europa
    L’OL et Lille dans le bon wagon, Nice avec les bonnets d’âne : le classement de la Ligue Europa
    information fournie par So Foot 02.10.2025 23:39 

    Bonnes et mauvaises habitudes. Les clubs français auront presque vécu une semaine européenne parfaite, entre la Ligue des champions et ses petites sœurs. À l’exception de Nice, battu par le Fenerbahçe et qui fait partie des équipes à zéro point en deux matchs en ... Lire la suite

  • Braga, Bâle et Porto assurent, le Feyenoord et Salzbourg déjà à la peine
    Braga, Bâle et Porto assurent, le Feyenoord et Salzbourg déjà à la peine
    information fournie par So Foot 02.10.2025 23:39 

    Un banger à vous mettre sous la dent. Pendant que Lille battait la Roma grâce à l’exploit fou d’Özer, que Nice continuait de creuser en s’inclinant à Fenerbahçe et que Lyon surclassait Salzburg, les autres pelouses européennes nous ont réservé de belles surprises ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank