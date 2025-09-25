Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 6e journée de L1

Le grand froid est de retour, mais il en faut bien plus pour empêcher la Ligue 1 de reprendre ses droits. Le rebond parisien, le coachico et la quête d’une première victoire pour Metz, voici les principaux enjeux de cette sixième journée.

► Parier sur la Ligue 1 avec Betsson

Le coachico

Lille – Lyon

Le choix a été cornélien, notamment à cause d’une autre affiche dont on parlera dans quelques lignes, mais Lille-Lyon, que l’on peut aussi appeler le coachico, puisque Paulo Fonseca et Bruno Genesio ont tous deux entraîné Lille et Lyon, promet d’être savoureux. Déjà, il faut remonter à décembre 2021 pour assister à un vieux 0-0 entre ces deux clubs. Ensuite, ces deux formations réalisent un début de championnat prometteur, même si les Dogues se sont fait corriger dans le derby du Nord par Lens le week-end dernier. I nvaincu à domicile cette saison, le LOSC devrait logiquement réagir en assurant au moins un point contre Lyon, qui a d’ailleurs perdu sept de ses 12 derniers matchs à l’extérieur en Ligue 1 (4V 1N) . Il ne serait pas étonnant de voir une belle lutte entre les deux clubs et donc plusieurs buts marqués.…

TM pour SOFOOT.com