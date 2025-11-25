Pronostic PSG-Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Pronostic PSG-Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Tombé face à l’ogre bavarois lors de la dernière journée de phase régulière de la Ligue des champions, le Paris SG croise le fer avec Tottenham ce mercredi. Supérieurs sur le papier, les hommes de Luis Enrique doivent se relancer face aux Anglais pour conforter leur place dans le top 8.

Après une série de trois victoires consécutives en Ligue des champions, l’invincibilité du PSG a pris fin début novembre avec la réception du Bayern Munich (1-2). Si ce revers a laissé des traces – la cheville d’Achraf Hakimi s’en souvient –, les hommes de Luis Enrique, 5 es au classement, doivent rebondir et redevenir une équipe dominante en Europe. Pour cela, il faudra battre Tottenham au Parc des Princes ce mercredi. Et si possible avec la manière.

► Parier sur la Ligue des champions avec Betsson …

SF pour SOFOOT.com