Pronostic Leverkusen-PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions
20/10/2025 à 17:31

Pronostic Leverkusen-PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Pronostic Leverkusen-PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La passe de trois pour le PSG ? Parfaitement lancés en Ligue des champions, les tenants du titre espèrent enchaîner une troisième victoire en autant de journées ce mardi soir sur la pelouse d'un Bayer Leverkusen qui se cherche encore.

Il y a un an tout juste, le PSG traversait l’automne comme une ombre sur la scène européenne, n’engrangeant que quatre points avant le mois de décembre. Mais cette saison, la donne a changé. Champion d’Europe grâce à un printemps fabuleux, le club de la capitale n’a cette fois pas l’intention de trop s’attarder en route, bien décidé à ne pas trembler dans cette phase de ligue de Ligue des champions. Intraitable contre l’Atalanta, rentrée victorieuse de Barcelone malgré les absents, l’escouade de Luis Enrique se présente à Leverkusen avec une seule idée en tête : réaliser la passe de trois.

