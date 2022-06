Programme de vols, prix des billets… Ce que prévoit Air France pour l’été

À Roissy-CDG, 110 000 passagers, et jusqu'à 120 000 en pointe, sont attendus chaque jour cet été par Air France. Pour accompagner cette reprise du trafic – 90 % de celui de 2019 – la compagnie a largement devancé cette hausse (supérieure aux prévisions) dès 2021, en plein Covid. La décision, courageuse alors, de recruter 300 pilotes de ligne avait été prise à temps. Afin de les famililiariser aux procédures et aux avions d'Air France, l'année a été bien remplie en formations. On les retrouve maintenant dans les cockpits des A320 et des nouveaux A220 tandis que leurs prédécesseurs migrent aux commandes des long-courriers A330, A350, B787 et B777. Conséquence, 100 % de la flotte est active et il n'y a plus d'avions stockés au sol.

Pour le passager, cela se traduit par un programme respecté, certes avec parfois des retards dans les aéroports. « Nous n'avons pas prévu d'annuler des vols cet été », a annoncé Anne Rigail, la directrice générale d'Air France, lors d'un entretien avec l'Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace, AJPAE. « Nous avons également recruté 200 mécaniciens, 200 agents de passage à Roissy-CDG et à Orly et 500 alternants aux escales et à la maintenance. Avec Aéroports de Paris, nous avons veillé à ce que les effectifs des postes inspection-filtrage (PIF, contrôle de sûreté) soient à niveau dès la mi-juin et éviter les problèmes du printemps où les

