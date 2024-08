Produits pétroliers : l'Europe, seul continent où la consommation devrait baisser en 2024

Ces prévisions sont fournies par l'Agence internationale de l'énergie, dans son dernier rapport mensuel.

La consommation mondiale de pétrole a continué d'augmenter au deuxième trimestre 2024, mais à un rythme moindre que l'an passé, en raison essentiellement du ralentissement de la construction et de l'industrie en Chine, indique l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son rapport mensuel.

"La demande mondiale devrait croître de moins de 1 million de barils par jour en 2024 et en 2025", soit au dessous de la tendance de croissance d'avant la pandémie, prévoit l'AIE, qui a ainsi maintenu quasi inchangées ses prévisions de juillet.

Au total pour l'année 2024, l'AIE prévoit une consommation mondiale de 103,06 millions de barils par jour, contre 102,09 mbj en 2023 et 100,6 mbj en 2019.

Par continent, l'Europe est le seul continent où la consommation de produits pétroliers devrait baisser en 2024, à 14,1 millions de barils par jour contre 14,25 mbj l'an passé et 15,1 mbj en 2019, avant la pandémie, selon l'AIE.

Les Amériques devraient consommer 31,5 millions de barils par jour contre 31,4 en 2023 et la consommation de l'Asie-Pacifique devrait augmenter à 38,9 millions de barils par jour en 2024 contre 38,1 en 2023.

"Changements structurels" en Chine et ailleurs

Dans le détail, si la consommation globale de la Chine devrait continuer d'augmenter en 2024 (à 16,8 millions de barils par jour contre 16,5 en 2023 et 14,1 mbj en 209), l'AIE note un ralentissement en juin sur le gasoil et le naphta, "produits associés à l'industrie et à la construction". Le marché du gasoil en Chine souffre de la croissance de la part des poids lourds roulant au gaz naturel liquéfié ou à l'électricité (batteries), note l'AIE.

"Les ventes de ces véhicules ont été plus fortes en Chine que dans toutes les autres économies, érodant ainsi graduellement l'utilisation du gasoil" souligne le rapport selon lequel ces nouveaux types de motorisation auront permis d'éviter 500.000 barils de pétrole par jour en 2024.

"Selon le centre de données de l'industrie automobile chinoise, environ 40% des poids lourds produits en Chine au premier semestre fonctionnaient au gaz naturel et 6% aux batteries" note le rapport.

"Ces changements structurels ajoutent de la pression sur la consommation mondiale de pétrole" ajoute le rapport, qui relève également que les ventes de voitures électriques en Chine ont beaucoup progressé premier semestre, atteignant une part de marché "supérieure à 50% en juillet", selon l'association des constructeurs automobiles de Chine.

Dans le reste du monde, en Afrique, la consommation de pétrole tout produits confondus devrait s'élever à 4,4 millions de barils par jour cette année contre 4,3 l'an passé. Au Moyen-Orient, elle devrait s'élever à 9,09 millions de barils par jour contre 9,05 en 2023.