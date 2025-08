Droits de douane américains : la filière française des vins et spiritueux garde "l'espoir" d'échapper aux droits de douane

"La Commission européenne continue de discuter âprement avec ses homologues américains", assure le secteur.

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

"Les discussions continuent". La filière française des vins et spiritueux n'a pas perdu l'espoir que les droits de douane de 15% imposés par Donald Trump à l'Union européenne et qui doivent entrer en vigueur jeudi leurs soient épargnés, a déclaré mardi 5 août le président de la fédération des professionnels du secteur.

"On est encore à 48 heures d'une décision et on n'a pas perdu espoir que les vins et les spiritueux puissent être exemptés", a déclaré Gabriel Picard, président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) français, sur France Inter . "Les discussions continuent, à l'heure qu'il est , entre la Commission européenne et les États-Unis", a-t-il précisé: "Tant qu'on n'est pas allés au bout de ce qu'on peut faire (...), on considère qu'il y a encore un petit espoir".

Donald Trump a signé jeudi dernier le décret fixant le montant des droits de douane à 15% pour l'Union européenne. Ces nouvelles taxes prendront effet le 7 août, afin de permettre aux douanes de s'organiser pour leur collecte. Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, avait affirmé lors d'une interview diffusée dimanche, que ces nouveaux droits de douane sont "quasiment définitifs" et ne devraient pas faire l'objet de négociations dans l'immédiat.

Âpres discussions

Gabriel Picard, cependant, se veut optimisme : "Ce que l'on sait, c'est que les discussions continuent, que la Commission européenne continue de discuter âprement avec ses homologues américains. Et effectivement, même si on a peu de signaux aujourd'hui, on en a quelques uns".

"Nos amis américains de la filière des vins et spiritueux sont complètement alignés avec nous et se battent avec nous contre ces tarifs (douaniers)", a-t-il encore déclaré, soulignant "que pour un dollar de vin ou de spiritueux importés aux États-Unis, il y a cinq dollars de chiffre d'affaires qui est fait aux États-Unis. Donc pour eux, l'enjeu, il est cinq fois plus important que pour nous".

La filière des vins et spiritueux s'inquiète des conséquences si ces droits de douane sont maintenus, et alors que la force de l'euro par rapport au dollar renchérit également le coût de leurs produits à l'exportation.

"15% de hausse de droits de douane plus 15% de variation de taux de change, ça veut dire 30% de hausse de prix sur le marché américain. C'est peu ou prou 25% de perte de volume sur ce marché" , a ainsi averti Gabriel Picard, soulignant que le marché américain est leur "premier client à l'export".