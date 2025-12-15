 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dermatose: "la discussion est ouverte", mais la stratégie pas remise en cause, selon Genevard
information fournie par AFP 15/12/2025 à 10:35

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard, à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée à Paris, le 26 novembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard, à la sortie du Conseil des ministres à l'Elysée à Paris, le 26 novembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a ouvert la porte lundi à une éventuelle évolution de la procédure en vigueur pour gérer la dermatose nodulaire contagieuse, vivement critiquée par une partie des agriculteurs, tout en défendant sa politique sanitaire.

Interrogée sur France 2 sur la possibilité d'une suspension de la procédure en vigueur, et notamment de l'abattage systématique des troupeaux affectés, elle a répondu: "La discussion est ouverte sur ce point et je ne veux pas vous donner de réponse catégorique aujourd'hui, parce ce temps de dialogue est indispensable et il faut pouvoir y associer les professionnels".

La ministre a toutefois défendu la politique sanitaire en vigueur, affirmant que la situation était à l'heure actuelle "sous contrôle".

Le ministère a précisé à l'AFP dans la matinée que si les modalités d'éradication du virus pouvaient être discutées, rien ne changeait à ce stade : "En attendant l'avis scientifique sur un protocole allégé (prôné par plusieurs syndicats, NDLR), la stratégie française ne bouge pas".

La stratégie mise en place implique l'abattage de toutes les bêtes des élevages affectés, des restrictions de mouvements des troupeaux et une "vaccination d'urgence" des bovins sur 50 km à la ronde. La zone de vaccination a récemment été élargie dans le sud de la France.

"Ce que la science et les vétérinaires nous disent, ce que les pays étrangers ont appliqué, c'est trois piliers: le dépeuplement (l'abattage, NDLR), la vaccination et la restriction de mouvement", a de nouveau insisté la ministre lundi.

Mais cette méthode est vivement contestée par des éleveurs et des syndicats, comme la Coordination rurale et la Confédération paysanne, et les actions se multiplient dans le pays et en particulier dans le Sud-Ouest.

"Le dialogue est ouvert avec la profession. (...) Notre responsabilité collective, (celle des) organisations syndicales, professionnelles, avec les vétérinaires, avec les scientifiques, c'est de dire ensemble, +déterminons comment on lutte au mieux contre cette maladie+", a ajouté la ministre.

"Bien sûr, il y a de l'angoisse parce que chacun s'imagine que le virus est à la porte de leur bâtiment d'élevage. Mais non, la situation est contrôlée aujourd'hui", a voulu rassurer Annie Genevard, qui se rendra dans la journée à Toulouse pour dialoguer avec des éleveurs et lancer une opération de vaccination du bétail.

Des agriculteurs déversent du lisier devant la sous-préfecture de Millau lors d'une manifestation contre la politique d'abattage des vaches atteintes de dermatose, le 14 décembre 2025 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Des agriculteurs déversent du lisier devant la sous-préfecture de Millau lors d'une manifestation contre la politique d'abattage des vaches atteintes de dermatose, le 14 décembre 2025 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

"Je pense qu'il faut bien que chacun ait conscience que l'ennemi c'est le virus, et que d'abord il doit y avoir le respect des consignes", a-t-elle répété.

Du 29 juin au 13 décembre 2025, 111 foyers de dermatose nodulaire contagieuse ont été détectés en France, selon le ministère de l'Agriculture.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

6 commentaires

  • 12:04

    @aiki41- Quand les agriculteurs bloquent les autoroutes du Sud Ouest, pensez vous que cela dérange la ministre de l'agriculture ? N'y a-t-il pas prise d'otage lorsque l'on s'en prend à des gens qui ne sont pour rien dans leurs problèmes ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des agriculteurs bloquent l'autoroute A63 pour protester contre les mesures sanitaires mises en place pour éradiquer la dermatose nodulaire contagieuse qui affecte les bovins, le 14 décembre 2025 à Cestas, près de Bordeaux, en Gironde ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Dermatose: Genevard attendue dans le Sud-Ouest où la crise se cristallise
    information fournie par AFP 15.12.2025 11:58 

    Une situation officiellement "sous contrôle" et une colère qui s'amplifie: la ministre de l'Agriculture Annie Genevard se rend lundi à Toulouse pour défendre sa gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) critiquée par une partie des agriculteurs et de ... Lire la suite

  • NOKIA : La tendance baissière peut reprendre
    NOKIA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 15.12.2025 11:58 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • EQUASENS : Les signaux haussiers sont intacts
    EQUASENS : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 15.12.2025 11:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • PEUGEOT INVEST : Le mouvement reste haussier
    PEUGEOT INVEST : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 15.12.2025 11:55 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank