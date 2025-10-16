Procès Jubillar: pour éviter un "désastre" ou une "erreur judiciaire", la défense plaide l'acquittement

Alexandre Martin, à gauche et Emmanuelle Franck, à droite, les avocats de Cédric Jubillar, le 10 octobre 2025, à la cour d'assises du Tarn, à Albi ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le procès de Cédric Jubillar pour le meurtre de sa femme Delphine est un "tapis rouge" déroulé à une "erreur judiciaire", a plaidé jeudi après-midi Me Alexandre Martin, à la suite de son associée de la défense qui, face aux assises du Tarn, a fustigé la "chronique d'un désastre".

La cour n'a désormais plus qu'à entendre l'accusé, vendredi matin, à qui sera donné, comme le prévoit le code de procédure pénale, la possibilité de s'exprimer une dernière fois, avant de partir délibérer pour rendre un verdict attendu dans la journée.

"Ce procès est vicié, c'est dérouler un tapis rouge à l'erreur judiciaire d'accepter même qu'il se tienne", a affirmé l'avocat de M. Jubillar, avant de conclure à l'adresse des jurés: "Votre devoir vous dicte de l'acquitter".

Me Martin a estimé que cette affaire était devenue un "cimetière de certitudes", avec des "indices" qui ne sont pas ceux "d'un crime" ou "d'une scène de crime", mais ceux "d'un coupable annoncé sans crime, ni scène de crime".

D'une voix forte au ton solennel, Me Martin a décrit son client, contre lequel une peine de 30 ans de réclusion a été requise mercredi, comme un "homme seul, détruit", victime "d'une conviction des gendarmes figée depuis le début", soumis à une "meute accusatrice" et à un "acharnement médiatique".

Alors que sa consoeur Emmanuelle Franck avait dans la matinée décortiqué l'enquête, Me Martin s'est attaché à défendre l'accusé en évoquant sa "vie sans aucune caricature, sans aucun travestissement".

Un homme qui "gueule pour exister", "qui veut qu'on l'aime", a décrit l'avocat. "Il est chiant oui, il sait tout sur tout, lui, le gamin agité, il veut qu'on le regarde", a énuméré Me Martin qui, au passage, a dénoncé le comportement de la mère de l'accusé.

- "Plus de mère" -

"Cédric, tu n'as plus de mère", a ainsi lancé le conseil toulousain, ajoutant: "Je n'avais jamais vu une mère abandonner son fils" pour attaquer avec force le témoignage de Nadine Jubillar, partie civile dans cette procédure et qui n'a pas caché à la barre qu'elle pensait son fils capable d'avoir tué son épouse.

Cédric Jubillar, le 22 septembre 2025 devant la cour d'assises du Tarn, à Albi ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Dans une plaidoirie d'environ trois heures, Me Martin a retracé le parcours personnel de son client et l'évolution du couple qu'il formait avec Delphine jusqu'aux semaines ayant précédé la nuit de la disparition de l'infirmière, entre le 15 et le 16 décembre 2020, réfutant le scénario d'un crime commis par un homme "dévoré par la passion".

Cédric Jubillar acceptait la perspective d'un divorce, même si c'était difficile, a soutenu son avocat, ironisant sur la volonté de l'accusation de transformer son client en Othello ou en Don José, en référence au mari jaloux de la tragédie de Shakespeare et au meurtrier de Carmen.

"Ce soir-là, il faudrait imaginer que Cédric Jubillar va exploser et commettre un crime passionnel qui ne lui correspond nullement", un scénario impossible selon Me Martin, tout comme pour Me Franck qui avait le matin fait remarquer que le "pétage de plomb" imaginé par l'accusation "est ce qu'on appelle un crime pulsionnel, un crime passionnel, celui qui laisse le plus de traces, parce qu'on ne contrôle rien, on éclabousse tout".

- "Cauchemar" -

Or, il n'y a aucune trace, a insisté l'avocate qui a conclu sa plaidoirie de trois heures également, la voix un moment voilée par l'émotion pour demander aux jurés de mettre "fin à ce cauchemar".

A la barre, elle a longuement dénoncé le travail des enquêteurs, assénant: "Rien de pire que des gendarmes qui ont des certitudes de bonne foi mais qui, pour combler les vides, font des choses de mauvaise foi".

Emmanuelle Franck, avocate de Cédric Jubillar, le 16 octobre 2025 à la cour d'assises du Tarn, à Albi ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'avocate a repris tous les éléments du dossier: l'attitude de Cédric Jubillar, le cri d'effroi entendu par les voisines, la téléphonie... jetant le discrédit sur chacun d'entre eux, tentant d'introduire le doute dans l'esprit des jurés en ponctuant ses affirmations d'un "ça colle pas".

"On fabule, on raconte une histoire, on essaie de faire rentrer des ronds dans des carrés", a-t-elle accusé. "C'est bien beau de parler d'indices mais encore faut-il qu'ils s'imbriquent entre eux."

"Vous êtes les derniers remparts de ce cirque judiciaire", a-t-elle dit aux jurés.

Vendredi, les trois magistrats et les six jurés devront rendre leur verdict selon leur intime conviction. Sept sur neuf doivent déclarer Cédric Jubillar coupable pour qu'il soit condamné. Si trois votent non coupable, il sera acquitté.