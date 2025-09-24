Probable fin de saison pour Giovanni Leoni à Liverpool

Un petit tour et puis s’en va à l’infirmerie.

Alors qu’il jouait son premier match avec Liverpool ce mardi soir face à Southampton en League Cup (2-1), Giovani Leoni est sorti sur blessure à la 81 e minute de jeu . Et les premiers résultats ne sont pas bons… Selon Fabrizio Romano, le jeune défenseur italien, recruté 30 millions d’euros cet été par les Reds chez la Sampdoria, souffrirait d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il pourrait rater l’ensemble de la saison, lui qui vient de débuter son aventure en Angleterre. …

CDB pour SOFOOT.com