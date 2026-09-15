Prix des carburants : l'essence à 2,15 euros le litre, dépassant le pic de 2022 après le déclenchement de la guerre en Ukraine

( AFP / BENJAMIN CREMEL )

Le litre d'essence sans plomb 95-E10 (SP95-E10) a coûté en moyenne, ce mardi 15 septembre, 2,15 euros, d'après les prix rapportés par 7.750 stations-service au ministère de l'Economie.

Un triste record battu. Ce mardi 15 septembre, le prix moyen de l'essence en France a dépassé le pic atteint en juin 2022, quelques mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine, d'après les calculs réalisés par l'AFP à partir de données gouvernementales. Le litre d'essence sans plomb 95-E10 (SP95-E10) a coûté en moyenne, ce mardi, 2,15 euros, d'après les prix rapportés par 7.750 stations-service au ministère de l'Economie. Le gazole, à près de 2,35 euros le litre en moyenne à la pompe, s'est lui approché de son record de 2,38 euros d'avril 2026.

Depuis une semaine, le prix moyen quotidien du SP95-E10 évolue au-dessus de son niveau atteint le 14 juin 2022 (2,11 euros), record d'alors qui avait été alimenté par une forte demande et par les incertitudes liées à la guerre en Ukraine. Le niveau actuel du SP95-E10 et celui du SP98 (à 2,24 euros en moyenne ce mardi) s'affichent de loin comme les plus hauts prix enregistrés depuis le déclenchement des frappes américano-israéliennes sur l'Iran le 27 février.

La guerre contre Téhéran s'est accompagnée d'une quasi-paralysie du détroit d'Ormuz et de nombreuses frappes sur les infrastructures énergétiques. Les marchés pétroliers étaient ce mardi en nette hausse en raison d'inquiétudes liées aux hostilités entre les rebelles houthis du Yémen et l'Arabie saoudite. Ces derniers jours, le mouvement houthi a infligé d'importants revers aux forces gouvernementales du Yémen et à leur allié saoudien, en s'emparant du littoral yéménite donnant sur la mer Rouge, dont le détroit de Bab el-Mandeb. Ce passage maritime, qui permet de relier l'Europe à l'Asie par la mer Rouge, est devenu particulièrement stratégique pour Ryad afin de contourner le détroit d'Ormuz, de l'autre côté du Golfe, dont la navigation est bloquée par l'Iran.