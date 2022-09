Prix "délirants" de l'électricité : Bruno Le Maire met la pression sur la Commission européenne

Le ministre de l'Economie réclame des mesures "concrètes" pour concrétiser le découplage réclamé depuis des mois entre tarifs de l'électricité et du gaz, qui doit être la pierre angulaire de la réforme "en profondeur" du marché européen de l'énergie promise par Ursula Von der Leyen.

Bruno Le Maire, le 26 septembre 2022, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Cible des critiques de Paris depuis plus d'un an, le système d'indexation des prix de l'électricité sur le gaz doit être modifié par une "réforme structurelle" du marché de l'énergie annoncée par la président de la Commission européenne.

D'ici là, Bruno Le Maire a salué les rapprochements de position entre gouvernements français et allemands, sur la question, alors que Berlin s'y opposait encore récemment. "L'Allemagne nous rejoint (...). Il faut découpler le prix du gaz et de l'électricité, et il faut avoir des prix plus bas. La priorité absolue, c'est de faire baisser les prix de marché s'envolent de manière totalement délirante, des mouvements spéculatifs insupportables pour nos citoyens et nos entreprises", a déclaré le ministre de l'Economie, à l'antenne d' Europe 1 , vendredi 30 septembre.

Le "tissu productif" français "en péril"

"Il faut de manière urgente que la Commission européenne nous fasse des propositions concrètes, dans les jours qui viennent, pour faire baisser les prix", exhorte t-il, estimant que les prix pratiqués "mettent en péril notre tissu productif et nos entreprises".

Le ministre a par ailleurs évoqué les changements à venir dans les aides aux entreprises les plus gourmandes en énergie, appelant là encore Bruxelles à l'action. "Il faut que la Commission européenne simplifie le dispositif d'aides parce qu'il est trop compliqué. Beaucoup d'energéticiens qui ne peuvent pas l'appliquer, et beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas disposer des aides auxquelles elles auraient pourtant droit parce que les critères sont trop compliqués. Ils doivent être simplifiés, ils le seront en octobre", a t-il déclaré.

Graphique montrant les différentes sources d'énergies prises en compte dans le calcul du "mix énergétique" et du "mix électrique" ( AFP / )

A la mi-septembre, la présidente de la Commission européenne avait annoncé "une réforme complète et en profondeur" du marché européen de l'électricité. "La conception actuelle du marché de l'électricité ne rend plus justice aux consommateurs, ils devraient récolter les fruits des énergies renouvelables à bas-coût. Il faut donc découpler les prix de l'électricité de l’influence dominante du gaz", avait promis Ursula von der Leyen, promettant "cette grande réforme" d'ici "la fin de l'année".