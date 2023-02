Prix de l'énergie : "Sans bouclier tarifaire, on serait à +99% pour l'électricité et entre +60 et +80% pour le gaz", selon Emmanuelle Wargon

Si les boucliers tarifaires des prix de l'énergie sont moins importants depuis début 2023, ils restent une "vraie protection" pour les Français, assure la présidente de la Commission de régulation de l'énergie.

Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, le 8 novembre 2022, à l'Élysée ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La crise énergétique subie par l'Europe pèse particulièrement sur le portefeuille des Français, surtout en ce début d'année. En effet, le gel du tarif réglementé de l'électricité a pris fin fin pour 23 millions d’abonnés en février, qui se voient désormais appliquer une hausse moyenne contenue à +15% par le gouvernement dans le cadre du bouclier tarifaire, et non plus +4%. Début janvier, ce sont les prix du gaz qui ont été revus à la hausse, avec l'augmentation du plafond du bouclier tarifaire, également à 15%. Des factures qui seraient néanmoins bien plus élevées sans ces boucliers tarifaires , assure la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) lundi 20 février.

En l'absence de ces boucliers tarifaires, "en électricité, on serait à +99%, en gaz entre +60 et +80%" si on appliquait les formules habituelles, affirme Emmanuelle Wargon au micro de franceinfo . "Des boucliers qui sont à +15%, c'est évidemment significatif. C'est une vraie protection", insiste-t-elle.

"Tout le monde est protégé, mais pas tout à fait avec les mêmes dispositifs" , souligne toutefois l'ancienne ministre macroniste. "Si vous et moi avons une facture individuelle, nous sommes directement protégés. Quand ce sont des copropriétés, elles doivent faire une demande spécifique auprès de leurs fournisseurs", ce qui entraîne parfois des délais en raison des échanges entre syndics et fournisseurs d'énergie. Les entreprises qui ne sont pas soumis aux tarifs réglementés ont une autre aide qui limite les prix de l'énergie, un peu moins que pour les particuliers, mais encore une fois, il faut engager les démarches.

"Le bouclier tarifaire est actif pour l’année en électricité. Pour le gaz, il y a une clause de revoyure à l’été. C’est le gouvernement qui prendra la décision", précise Emmanuelle Wargon. Mais "tant que les prix sont aussi élevés, c’est normal de protéger les consommateurs” , ajoute-t-elle.