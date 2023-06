Prix de l'alimentaire : "On ne reviendra jamais" aux niveaux de 2019, juge le président de l'Ania

Jean-Philippe André, leader de l'Association nationale des industries alimentaires, estime que les changements économiques des dernières années sont trop profonds pour permettre un retour à la situation de 2019, avant les crises du Covid-19 et de guerre en Ukraine.

"On va passer dans une autre époque". Interrogé sur la flambée des prix à la consommation, le président de l'Association nationale des industries alimentaires (Ania) a estimé jeudi 22 juin que l es tarifs ne redescendront plus "jamais" jusqu'à leurs niveaux de 2019, avant les crises du Covid-19 puis du conflit armé en Ukraine.

"Tout ceci fait qu'on change de paradigme"

"Il faut le dire. Aujourd'hui, vous avez une inflation alimentaire de 14%. Elle va baisser progressivement d'ici la fin de l'année, on sera aux alentours de 6 ou 7. Le français est une langue précise : quand vous êtes à 6 ou 7, vous êtes toujours en augmentation", a fait valoir Jean-Philippe André à l'antenne de franceinfo , jeudi 22 juin.

Pourra t-on dès lors revenir à la situation précédant les crises des dernières années, entre Covid et guerre en Ukraine? "Ca n'engage que moi, mais il faut le dire aux gens : on ne reviendra jamais à ces niveaux là. Tous les circuits économiques ont été chamboulés, les salaires ont augmenté... On ne retrouvera pas ces prix là!" , affirme Jean-Philippe André.

Ce dernier évoque en outre le changement d'approche dans les modes de consommation, vers "des produits plus décarbonés, plus local". "Tout ceci fait qu'on change de paradigme et qu'on va passer dans une autre époque", juge t-il