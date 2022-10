Prix à Paris : les tendances à connaître avant d’acheter

Le plus cher : le 6ème arrondissement - Le moins cher : le 19ème - La plus forte hausse sur 30 ans : le 2ème - La hausse la moins forte sur 30 ans : le 16ème. (© cc/Phovoir)

L’évolution des prix sur les trois dernières décennies est riche d’enseignements pour celles et ceux qui souhaitent investir dans la capitale.

Le marché parisien, on l’oublie parfois, est relativement modeste à l’échelle nationale, avec 40.000 transactions par an, soit 3% de celles enregistrées sur le territoire.

Mais il est aussi un marché phare, un baromètre pour la première région de France et une vitrine de prestige à l’international : le prix moyen du mètre carré (10.700 euros en octobre, selon les avant-contrats des notaires) n’est-il pas trois fois plus cher que celui de la France entière ? L’accession à la propriété étant de ce fait difficile, il n’y a qu’un tiers de foyers propriétaires de leur résidence principale, contre près de 60% dans le pays. Le parc locatif (social et privé) reste donc encore largement majoritaire.

Mais, au-delà du niveau élevé des prix, Paris présente plusieurs spécificités. À l’exception de certains quartiers comme celui de la Bibliothèque nationale de France dans le 13e arrondissement ou du nouveau palais de justice au cœur des Batignolles (17e), le parc de logements a été peu renouvelé ces dernières décennies. Il reste composé à plus de 60% d’immeubles construits avant la Seconde Guerre mondiale. Et ce parc ancien, qui compte 1,3 million d’appartements (pour 2,16 millions d’habitants), est constitué à hauteur des deux tiers de petites surfaces (studios et deux-pièces).

850 euros le m2 en 1979

Certes, l’encadrement des loyers a réduit l’attractivité pour