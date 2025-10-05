 Aller au contenu principal
Principales réactions en France à la composition du gouvernement Lecornu
information fournie par Reuters 05/10/2025 à 20:47

PHOTO DE FICHIER : Le Premier ministre français Lecornu rencontre les partis politiques français à Paris

PARIS (Reuters) -La liste des principaux ministres du gouvernement de Sébastien Lecornu a été dévoilée dimanche, près d'un mois après la nomination du Premier ministre.

Voici les principales réactions politiques en France :

PIERRE-JOUVET, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARTI SOCIALISTE (PS) SUR BFMTV :

"Rien ne change, ni dans les têtes, comme malheureusement a priori pas dans la politique. Et donc en fait en voit un gouvernement qui est la fin d'un Macronisme qui est à l'agonie dans ce pays, qui veut se maintenir au pouvoir coûte que coûte, qui se répartit postes et responsabilités, sans vouloir prendre en compte ce qui se passe. On met les mêmes ministres depuis des années (...), on les fait changer de postes et de maroquins ministériels."

"Sans changement de politique, il y aura une censure des Socialistes dès la semaine prochaine."

MARINE LE PEN, PRÉSIDENTE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL (RN) A L'ASSEMBLÉE NATIONALE, SUR X :

"Le choix de ce gouvernement à l'identique, assaisonné de l'homme qui a mis la France en faillite est pathétique. Les bras nous en tombent (...)"

JEAN-LUC MELENCHON, CHEF DE FILE DE LA FRANCE INSOUMISE (LFI), SUR X :

"Tout ça pour ça ? Le gouvernement Lecornu est un cortège de revenants à 80% de LR et anciens LR embauchés pour continuer une politique qui a provoqué tant de souffrance populaire et de dégâts écologiques."

FABIEN ROUSSEL, SECRÉTAIRE NATIONAL DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS (PCF), SUR X :

"Toujours plus fort, toujours plus loin dans la provocation. Les ministres les plus honnis du premier quinquennat Macron font leur retour au gouvernement. Ils voudraient envoyer un bras d’honneur aux Français, ils ne s’y prendraient pas autrement.

(Compilé par Gilles Guillaume et Kate Entringer)

Crise de gouvernement
2 commentaires

  • 21:51

    Des politiques totalement irresponsables qui veulent censurer dès que le gouvernement est nommé.
    Il est vraiment temps de réduire les dépenses de l'Etat, de la Sécurité sociale.

