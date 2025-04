Prévisions du FMI : sans nouveaux efforts, le déficit de la France pourrait dépasser les 6% de PIB en 2030

Les prévisions effectuées par le Fonds monétaire international sont basées sur les mesures contenues dans le budget 2025 et la loi de programmation budgétaire 2023-2027.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Un rapport aux allures d'avertissement? Sans efforts supplémentaires du gouvernement pour corriger la trajectoire budgétaire, le déficit public français est attendu à 6,1% du PIB en 2030, a indiqué mercredi 23 avril le Fonds monétaire international (FMI) dans une étude, à l'heure où Paris recherche des pistes pour assainir ses finances.

La France s'est engagée à ramener son déficit public dans les clous européens en 2029, soit sous les 3% du PIB, malgré une croissance plus molle en 2025 et 2026 dans un environnement international difficile. Pour le FMI, le déficit public français risque de continuer à glisser faute de mesures d'économies supplémentaires: après avoir atteint 5,8% du PIB en 2024, il pourrait lentement progresser pour atteindre 6% en 2029 et 6,1% en 2030, là où le gouvernement entrevoit un retour dans les clous.

Les prévisions effectuées par le FMI dans son rapport sur les politiques budgétaires publié mercredi sont basées sur les mesures contenues dans le budget 2025 et la loi de programmation budgétaire 2023-2027, indique l'organisation internationale, sans prendre en compte des mesures additionnelles annoncées récemment par la France.

Quelle trajectoire d'ici 5 ans?

Le gouvernement espère ramener le déficit à 5,4% du PIB cette année, au prix d'un effort budgétaire d'une cinquantaine de milliards d'euros, renforcé récemment par 5 milliards supplémentaires. Il entend ensuite le réduire à 4,6% en 2026 grâce à un nouvel effort chiffré à 40 milliards d'euros. Celui-ci reposerait essentiellement sur une réduction des dépenses, que le ministre de l'Economie Eric Lombard souhaite équitable entre l'Etat, la Sécurité sociale et les collectivités locales, tandis que la piste d'une augmentation d'impôts pour les ménages ou les entreprises a été écartée. La piste de la suppression de niches fiscales est aussi sur la table. Le Premier ministre François Bayrou a promis des réponses d'ici le 14 juillet.

Actuellement le plus élevé de la zone euro, le déficit public français continuerait de refluer ensuite, à 4,1% du PIB en 2027 et 3,4% en 2028, selon le gouvernement. L'objectif est de repasser sous le plafond de 3% autorisé par les règles budgétaires européennes, mais plus tardivement que le reste de la zone euro, avec une cible à 2,8% en 2029.

"Nous pensons que le gouvernement français a présenté des idées et des propositions qui vont dans la bonne direction, mais nous attendons plus de clarté de la part des mesures adoptées", a déclaré mercredi Vitor Gaspar, directeur des affaires budgétaires au FMI, interrogé par l'AFP.