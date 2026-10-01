Prêt-à-porter : Damart bientôt disponible en grande distribution

La marque de prêt-à-porter Damart sera disponible en grande distribution pour la première fois dès lundi et, à terme, dans plus de 1.100 hypermarchés et supermarchés Carrefour, Coopérative U, E.Leclerc et magasins de La Halle.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

L'enseigne basée à Roubaix (Nord) se diversifie "en allant chercher de nouveaux relais de croissance et de nouvelles clientèles", peut-on lire dans un communiqué.

Les T-shirts et leggings pour hommes et femmes en Thermolactyl, cette "fibre à chaleur active" qui a fait sa renommée, seront disposés au milieu des autres marques ou sur des présentoirs dédiés, a indiqué la direction à l'AFP.

Marque du Groupe Damartex, Damart possède des magasins en propre en France et Belgique, 150 au total dont 95 sur le territoire national. Elle est par ailleurs vendue dans plus de 1.500 points de vente partenaires dans le monde.

Sa direction a affirmé à l'AFP que l'ensemble de ses magasins en France étaient rentables et que le chiffre d'affaires des ventes en boutiques a augmenté de 4% entre juillet 2025 et juillet 2026.

Damart réalise 51% de ses 346,8 millions de chiffre d'affaires en boutique, 26% en ligne et 23% via catalogue, même si ce mode de vente recule, a précisé la direction à l'AFP.

L'enseigne devrait ouvrir un premier magasin au Royaume-Uni "dans quelques mois", a-t-elle encore dévoilé.

Née en 1953 avec la mise au point du Thermolactyl, Damart emploie 2.000 personnes dans le monde.