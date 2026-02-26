Prestations sociales : quelles sont les aides de la CAF que les moins de 26 ans oublient trop souvent de réclamer ?

Le 9 février, la CAF a publié un guide complet destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. Un document qui recense notamment les 4 aides qu'il est possible de demander et qui, trop souvent, sont oubliées.

"Près d'un jeune sur 2 ne demande pas les aides auxquelles il a droit". Le constat effectué par la Caisse d'allocations familiales (CAF) est sans équivoque. Les 16-25 ans sont encore trop nombreux à méconnaître les dispositifs d'aide qui sont à leur disposition. Quelles sont les 4 aides de la CAF destinées aux jeunes ? Quelles sont les conditions à remplir pour profiter d'un coup de pouce financier pouvant représenter plusieurs centaines d'euros par mois ? La CAF fait le point dans son guide pratique.

Aide n° 1 : l'Aide personnalisée au logement (APL) pour les locataires

Vous êtes locataire de votre logement ? À condition que celui-ci soit votre résidence principale et que le montant de vos ressources soit modeste, vous pouvez profiter de l'Aide personnalisée au logement , ou APL, y compris si vous avez moins de 26 ans. Le montant de cette prestation sociale varie en fonction du lieu d'habitation, du montant du loyer, de la composition du foyer, de ses ressources et de son patrimoine mobilier et immobilier.

Par ailleurs, le logement loué doit être décent. Il doit donc, par exemple, être exempt d'animaux nuisibles et de parasites et ne pas présenter de risques pour la santé et la sécurité du locataire. Il doit également avoir une superficie habitable d'au moins 9 m² et une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 m ou un volume habitable d'au moins 20 m², pour une personne seule.

Aide n° 2 : la prime d'activité pour les salariés, les apprentis ou les étudiants salariés

Entre l'âge de 18 et 25 ans, les jeunes qui perçoivent déjà un revenu peuvent demander à ce que celui-ci soit complété par l'intermédiaire de la prime d'activité. Cela est notamment le cas des personnes qui travaillent, des étudiants salariés et des apprentis. Chaque mois, la CAF verse ce complément de revenus sur le compte courant de ses allocataires. Une somme qui est calculée sur la base des revenus perçus au cours des trois derniers mois.

Pour percevoir la prime d'activité, il est nécessaire d'effectuer une déclaration trimestrielle de revenus sur le site de la CAF. Il faut en outre travailler depuis au moins trois mois, résider en France au moins neuf mois dans l'année et avoir un salaire mensuel inférieur à 1 117,26 euros (montant net social mensuel) si l'on est étudiant salarié ou apprenti.

Aide n° 3 : le Revenu de solidarité activité (RSA) jeune actif

646,52 euros par mois : voici le montant forfaitaire maximum du Revenu de solidarité activité (RSA) jeune actif pour une personne seule. Afin de bénéficier de cette aide, il est néanmoins nécessaire de remplir certaines conditions d'éligibilité. Il est par exemple impératif de résider au moins neuf mois dans l'année en France, d'avoir exercé une activité professionnelle à temps plein pendant au moins deux ans au cours des trois dernières années et d'avoir des ressources mensuelles inférieures à un certain plafond.

Le montant du RSA peut par ailleurs atteindre jusqu'à 969,78 euros par mois pour un couple, 1 163,73 euros par mois pour un couple avec un enfant ou encore 1 357,69 euros par mois pour un couple avec deux enfants. Une famille monoparentale avec un enfant, quant à elle, peut prétendre à 1 106,94 euros par mois d'aide. Avec deux enfants, la somme monte à 1 383,68 euros par mois.