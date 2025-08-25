Pressions de Trump sur la Fed : Christine Lagarde s'inquiète de la perte d'indépendance des banques centrales

Le locataire de la Maison Blanche abonde d'attaques et de critiques envers le président de la Fed, Jerome Powell, qu'il exhorte à baisser les taux d'intérêt.

Christine Lagarde, le 5 juin 2025, à Francfort ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Dans un entretien diffusé dimanche 24 août sur Fox News , Christine Lagarde a mis en garde face au danger de saper l'indépendance des banques centrales, au moment où Donald Trump cherche à façonner la politique monétaire des Etats-Unis en mettant la pression sur le président de la Fed, Jerome Powell.

"Quand une banque centrale cesse d'être indépendante, ou quand son indépendance est menacée, elle devient dysfonctionnelle. Elle commence à faire des choses qu'elle ne devrait pas", a mis en garde Christine Lagarde dans un entretien avec Fox News , chaîne prisée des conservateurs aux Etats-Unis. " L'étape suivante, c'est la confusion, l'instabilité, si ce n'est pire", a ajouté la présidente de la Banque centrale européenne, après avoir participé aux rencontres annuelles de Jackson Hole (Wyoming) au côté de son homologue de la banque centrale des Etats-Unis (Réserve fédérale, Fed), Jerome Powell.

D'autres cibles au sein de la Fed

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président américain Donald Trump réclame sur tous les tons une diminution des taux d'intérêt de la Fed, qui influent sur les coûts d'emprunt et la marche de l'économie. Le locataire de la Maison Blanche a fait de Jerome Powell une cible récurrente, dans l'espoir d'accélérer son départ de l'institution. Le mandat du patron de la Fed, en théorie quasiment inamovible, court jusqu'au printemps 2026.

Jerome Powell n'est toutefois pas seul dans le processus de détermination des taux directeurs américains. Donald Trump cherche ainsi à remodeler le reste du comité de la Réserve fédérale, afin d'y placer des personnes davantage en phase avec sa vision de l'économie. Il a récemment élargi ses cibles en réclamant le départ de la gouverneure Lisa Cook, accusée par son camp d'avoir falsifié des documents pour obtenir un prêt immobilier.