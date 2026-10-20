Présidentielle : Mélenchon au second tour dans quasi tous les cas de figure dans un nouveau sondage

Le candidat LFI à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, lors d'une conférence de presse, le 14 octobre 2026 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

Le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon se retrouve qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle dans presque tous les cas de figure selon un nouveau sondage publié mardi par l'Ifop pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, très loin derrière Marine Le Pen, qui réaliserait deux fois son score.

A six mois du premier tour, Jean-Luc Mélenchon devance d'une courte tête ses deux principaux concurrents pour l'accès au second tour selon les sondages, Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann.

L'insoumis est crédité de 15 % à 20 % des voix, quand le maire du Havre est donné entre 12 % et 16 %, systématiquement derrière Jean-Luc Mélenchon.

Seul Raphaël Glucksmann parvient à faire jeu égal avec le candidat de la gauche radicale, à 16 % chacun, dans le cas de figure où Gabriel Attal (sondé à 13 %) serait le candidat du bloc central.

Marine Le Pen gravite quant à elle très loin devant le trio de poursuivants : la candidate d'extrême droite obtiendrait selon l'Ifop entre 34 % et 38 % des suffrages au premier tour.

Au second tour, Marine Le Pen l'emporterait très largement face au candidat insoumis (68 % versus 32 %), et dans tous les autres cas de figure testés. L'écart le plus faible au second tour serait, selon l'Ifop, dans un duel avec Édouard Philippe, où Marine Le Pen l'emporterait tout de même avec 12 points d'avance (56 % versus 44 %).

Parmi les autres candidats à l'élection présidentielle, le président de LR Bruno Retailleau rassemblerait entre 5 % et 7 % des suffrages.

Lorsqu'il est testé sans Bruno Retailleau, le maire de Cannes, David Lisnard, en dynamique dans les sondages ces dernières semaines, est crédité de 7 % des voix.

L'écologiste Marine Tondelier est quant à elle créditée de 2,5 % à 3 %.

Un sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive.

Enquête réalisée du 17 au 19 octobre auprès d'un échantillon de 2.081 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est située entre 1 et 2,2 points.