Présidentielle : Jean-Christophe Lagarde et l’UDI rallient LR

Jean-Christophe Lagarde n’ira pas. Pourtant, le député de la cinquième circonscription de Seine-Saint-Denis avait laissé entendre, en janvier dernier, la possibilité d’une aventure personnelle en vue de l’élection présidentielle 2022. Au mois de septembre encore, le patron de l’Union des démocrates et indépendants (UDI) avançait l’idée d’une participation à la primaire de la droite et du centre. Mais la primaire est morte avant d’avoir vu le jour, assassinée par les divisions internes au sein des Républicains.

Le candidat de la droite et du centre sera donc désigné en décembre prochain, lors d’un congrès interne. Objectif annoncé : battre Macron. Une tâche que Jean-Christophe Lagarde ne peut certainement envisager de réaliser par ses propres moyens. « Suis-je le mieux placé […] pour gagner ? Non », confie, lucide, le patron de l’UDI au Parisien.

Coignard – Congrès LR : une primaire ouverte en moins bien

Vers une coalition anti-Macron ?

La décision de Jean-Christophe Lagarde est donc prise : en 2022, place au « rassemblement avec un candidat LR, car seul un candidat de la droite et du centre peut éviter aux Français d’être prisonniers d’un choix Macron par défaut ». Contre l’ancien ministre de François Hollande devenu calife à la place du calife, le député dionysien n’a, en effet, pas de mots assez durs. « On nous a promis un nouveau monde, on a eu

... Lire la suite sur LePoint.fr