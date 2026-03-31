Présidentielle: Édouard Philippe gagnant face à Jordan Bardella au second tour, d'après un sondage

Edouard Philippe, président du parti Horizons, le 11 mars 2026 au Havre ( AFP / LOU BENOIST )

L'ancien Premier ministre Édouard Philippe (Horizons) pourrait remporter l'élection présidentielle de 2027 face à Jordan Bardella (RN), selon un sondage Odoxa-Mascaret paru mardi.

D'après cette enquête, réalisée pour Public Sénat et 20 titres de la presse quotidienne régionale, Édouard Philippe recueillerait 52% des intentions de vote au second tour, contre 48% pour M. Bardella.

Un retournement par rapport aux scores mesurés en novembre par le même institut, Jordan Bardella recueillait alors 53%, et Edouard Philippe 47%.

Le patron du Rassemblement national resterait largement en tête au premier tour, avec entre 34 et 38% des intentions de vote et une avance de 13 points sur M. Philippe dans les deux scénarios étudiés.

Le sondage a testé deux configurations de premier tour, l'une avec une union des camps macroniste et républicain derrière le premier chef de gouvernement d'Emmanuel Macron (2017-2020), et l'autre avec une candidature à part du LR Bruno Retailleau.

Cavaliers seuls, l'ex-ministre de l'Intérieur recueillerait 8% des intentions de vote, contre 21% pour M. Philippe. M. Bardella plafonnerait à 34%, Jean-Luc Mélenchon (LFI) obtiendrait 12% tandis que Raphaël Glucksmann serait à 10%.

L'hypothèse d'une candidature unique pour la droite et le centre verrait les intentions de vote de M. Retailleau se répartir entre M. Bardella (38%) et Philippe (25%); M. Mélenchon resterait 3e avec 13%, M. Glucksmann à 10%.

Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, le 18 mars 2026 à Châlons-en-Champagne ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Le chef de Horizons, auréolé d'une victoire à l'élection municipale du Havre, apparaît auprès des sympathisants de droite et du centre, comme celui suscitant le plus d'adhésion, avec 76% des sondés, contre 54% pour Gabriel Attal et 52% pour Gérald Darmanin.

Ce sondage, comme toute enquête d'opinion, représente une photographie à un moment donné, et n'a pas de valeur prédictive.

Il a été réalisé par Internet auprès d'un échantillon de 1.299 personnes, dont 1.206 inscrits sur les listes électorales, représentatif de la population française de 18 ans et plus. La marge d'erreur est située entre 1,5 et 3,5 points.

Un autre sondage paru samedi, réalisé par Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, a donné Édouard Philippe gagnant face à Jordan Bardella (51,5% contre 48,5%) et Marine Le Pen (53% contre 47%).