Présidentielle : comment Macron compte organiser ses forces

À un peu plus de six mois du premier tour de la présidentielle, la majorité s’agite doucement. Alors que se tiendra dans deux jours, le 2 octobre, le « Campus » de La République en marche en présence de plusieurs ministres à Avignon, Emmanuel Macron a rassemblé les chefs de file de la majorité lors d’un dîner à l’Élysée mercredi soir, selon nos confrères de France Info. Il s’agissait pour le chef de l’État d’affirmer avec force et clarté ce qu’il veut et, surtout, ce qu’il ne veut pas autour de sa campagne. C’est, selon un participant, la première fois que le chef de l’État exprimait si clairement sa volonté et sa stratégie.

Étaient présents une vingtaine d’invités, les généraux de tout l’éventail macroniste, de l’aile droite à l’aile gauche, le chef du MoDem François Bayrou, le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, mais aussi l’ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui lancera son propre mouvement le 9 octobre prochain. Devant un parterre de personnalités fortes et d’idées plurielles, Emmanuel Macron a tenu un discours limpide : pas de clans, pas de chapelles.

Macron et le spectre de l’Union pour la majorité présidentielle

« Dépassement, unité, élargissement », voilà même les maîtres mots du chef de l'État, selon les informations de BFMTV. « Une démarche comme celle-là, ce n'est pas une addition de chapelles, mais une dynamique. Le plus

