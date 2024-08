Présidentielle aux États-Unis : Donald Trump porte plainte contre le ministère de la Justice pour "persécution politique"

Le candidat républicain à la présidentielle de novembre affirme sans cesse, et sans preuves, que les démocrates instrumentalisent la justice contre lui.

Donald Trump à Bozerman, aux États-Unis, le 9 août 2024. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL CIAGLO )

Donald Trump est-il victime d'une "persécution politique" ? C'est l'hypothèse de la plainte que l'ancien président américain et candidat à un nouveau mandat a déposée contre le ministère américain de la Justice. Il réclame 100 millions de dollars dans le cadre de la perquisition en 2022 de sa résidence en Floride par le FBI pour retrouver des documents classifiés.

La plainte déposée la semaine dernière et consultée lundi par l' AFP accuse le ministre de la Justice Merrick Garland et le patron du FBI Christopher Wray de s'être "éloignés du protocole (appliqué pour les anciens présidents, ndlr) pour blesser" Donald Trump. "Garland et Wray n'auraient jamais dû approuver une perquisition et la mise en examen qui a suivi" , peut-on lire dans la plainte qui réclame 100 millions de dollars de dommages et intérêts et 15 millions de dollars au titre des frais de justice.

Le candidat républicain à la présidentielle de novembre affirme sans cesse, et sans preuves, que les démocrates instrumentalisent la justice contre lui, n'hésitant pas à porter plainte puis à les retirer. En mai, Donald Trump avait déjà provoqué l'incrédulité après avoir laissé entendre que le mandat de perquisition du FBI montrait que le président Joe Biden voulait sa mort. Les documents judiciaires contenaient une formulation standard du FBI selon laquelle ses agents sont autorisés à faire usage de force mortelle si quelqu'un se retrouve en danger imminent.

Jusqu'à 10 ans de prison

Dans un rare communiqué, le FBI avait assuré qu'"il n'y avait pas eu d'écart par rapport à la norme dans cette affaire", menée le 8 août 2022. Donald Trump n'était pas en Floride le jour de la perquisition.

L'ancien président était poursuivi en Floride pour sa gestion jugée négligente de documents confidentiels , retrouvés à sa résidence de Mar-a-Lago, après son départ de la Maison Blanche. Une juge fédérale a annulé mi-juillet les poursuites mais le procureur spécial qui instruit cette affaire a fait appel de cette décision.

Il est reproché à Donald Trump dans cette affaire d'avoir compromis la sécurité nationale en conservant chez lui des documents classifiés , dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires, après la fin de sa présidence, au lieu de les remettre aux Archives nationales comme l'exige la loi.

Il est également accusé d'avoir tenté de détruire des preuves dans cette affaire. Les charges les plus lourdes sont passibles de 10 ans de prison.