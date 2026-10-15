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Présidentielle 2027 : le second tour inaccessible à Glucksmann, Mélenchon et Philippe au coude-à-coude pour aller affronter Le Pen, selon des sondages
information fournie par Boursorama avec Media Services 15/10/2026 à 10:24

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Au second tour, Marine Le Pen battrait largement Jean-Luc Mélenchon, mais sa victoire serait bien plus étroite face à Édouard Philippe.

Bruno Retailleau, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Édouard Philippe, Jean-Luc Melenchon, Marine Tondelier à Paris, le 27 août 2027. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Bruno Retailleau, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Édouard Philippe, Jean-Luc Melenchon, Marine Tondelier à Paris, le 27 août 2027. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Fraîchement désigné candidat de la gauche social-démocrate, Raphaël Glucksmann ne pourrait atteindre le second tour dans aucun des cas de figure étudiés dans le premier sondage réalisé après la primaire de dimanche et publié mercredi 14 par Ifop-Fiducial pour LCI et Sud-Radio . Pour passer le premier tour et aller affronter une Marine Le Pen largement en tête, Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe sont au coude-à-coude, selon plusieurs études.

Raphaël Glucksmann serait crédité de 13,5 % à 16 % des voix au premier tour. L'hypothèse la plus favorable pour le député européen serait une candidature de Gabriel Attal pour le bloc central. Dans ce cas de figure, Raphaël Glucksmann (16%) talonnerait Jean-Luc Mélenchon (17%). Dans cette même étude, le candidat insoumis serait en ballottage défavorable face à Édouard Philippe, à 16%, contre 18% pour l'ancien Premier ministre, laissant Raphaël Glucksmann plus loin derrière (13,5%).

Ce sondage a été mené auprès d'un échantillon de 1.390 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 1.525 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est située entre 1,1 et 2,5 points.

Dans un autre sondage publié un peu plus tôt mercredi par Odoxa pour Public Sénat , le Nouvel Obs et la presse régionale, Jean-Luc Mélenchon se hisserait au second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen quel que soit leur adversaire du bloc central, dans un duel que la candidate d'extrême droite remporterait largement. L'étude, réalisée avant la victoire de Raphaël Glucksmann à la primaire sociale-démocrate dimanche, place le leader Insoumis à 18 % au premier tour, juste devant Édouard Philippe (17 %), dans l'hypothèse où le maire du Havre serait bien candidat. Dans l'autre hypothèse testée par Odoxa, avec Gabriel Attal candidat à la place d'Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon récolterait 18,5 % des voix, contre 11 % pour l'ancien ministre de l'Éducation.

Marine Le Pen vainqueur au second tour

En tête, Marine Le Pen récolterait respectivement 37 % et 38% selon l'hypothèse retenue.

Au second tour, la candidate d'extrême droite l'emporterait très largement face à Jean-Luc Mélenchon , à 68 %, contre 32 % pour le leader de la gauche radicale.

"L'incertitude est encore grande étant donné qu'une grande partie des électeurs qui comptent aller voter au second tour sont encore indécis", précise Odoxa.

Marine Le Pen l'emporterait également dans l'autre hypothèse testée par le sondage, face à Édouard Philippe au second tour, mais avec un écart beaucoup plus réduit : le maire du Havre récolterait 47% des suffrages , bénéficiant d'un report de voix plus avantageux que le leader de LFI.

Dans cette étude, Raphaël Glucksmann est crédité (avant sa victoire de dimanche donc) d'environ 10% des voix au premier tour, quand sa concurrente écologiste, Marine Tondelier, réaliserait environ 3 % des suffrages.

A droite, la performance de Bruno Retailleau dépendrait fortement du candidat du bloc central : dans l'hypothèse Philippe, le sénateur LR n'est crédité que de 6,5% des voix, contre 9% si Gabriel Attal devait être candidat du centre.

Un sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive.

Enquête réalisée en ligne du 24 septembre au 7 octobre auprès d'un échantillon de 12.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est située entre 0,6 et 1,2 point.

Jean-Luc Melenchon
Presidentielle 2027

5 commentaires

  • 11:13

    les français veulent du Le Pen, ils l'auront. de toutes façon, ça finira en jérémiades, comme chaque fois. On se souviendra d'elle soit comme celle qui a menti sur toute la ligne et échoué lamentablement, soit comme celle qui a massacré le modèle social français et brutalisé la population (parce que faut pas croire qu'il y aura pas de grèves ni de manifestations et qu'elles ne seront pas réprimées avec la brutalité inhérente à l'extrême droite)

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