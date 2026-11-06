Présidentielle 2027 : le patronat auditionnera les candidats le 8 mars sur leur programme économique

Les patrons espèrent que cette rencontre "permettra de confronter les propositions afin de répondre aux préoccupations des chefs d'entreprise."

Bruno Retailleau, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Édouard Philippe, Jean-Luc Melenchon, Marine Tondelier à Paris, le 27 août 2027. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Les trois organisations patronales représentatives vont auditionner les candidats à la présidentielle sur leurs programmes économiques le 8 mars à Paris, ont-elles annoncé jeudi 5 novembre, avec l'obejctif "d'éclairer les électeurs sur les conséquences des choix proposés".

Patrick Martin (Medef), Amir Reza Tofighi (les Entrepreneurs, ex-Cmpe) et Michel Picon (U2P), "ont souhaité auditionner ensemble les candidats à lélection présidentielle, le 8 mars 2027" , ont indiqué les trois organisations dans un communiqué commun. A quelques semaines du premier tour, le 18 avril, la liste des candidats sera sans doute quasiment établie au moment de cette rencontre.

Le patronat ne cache pas actuellement sa forte inquiétude sur la situation économique française et sur les efforts qui sont demandés aux entreprises.

Les patrons espèrent que cette rencontre "permettra de confronter les propositions afin de répondre aux préoccupations des chefs d'entreprise , et de décrire leur vision de la stratégie économique de notre pays". Le Medef, les Entrepreneurs et l'U2P espèrent que "ces échanges contribueront à éclairer les électeurs sur les conséquences des choix proposés, pour l'activité et l'emploi".

Rencontres de terrain

Si le format exact de la rencontre est encore "à définir", le communiqué précise qu'elle aura lieu au Grand Rex, célèbre cinéma parisien des grands boulevards qui accueille aussi spectacles et concerts.

L'U2P, qui représente les artisans, commerçants et professions libérales, a aussi annoncé cette semaine une série de rencontres de terrain avec des candidats. Elle recevra d'abord Gabriel Attal les 12 et 13 novembre à La Rochelle, puis Bruno Retailleau à Chartres le 20 novembre, Jean-Luc Mélenchon le 1er décembre (lieu non précisé) et à des dates ultérieures Marine Le Pen, Edouard Philippe et Raphaël Glucksmann.

Chaque déplacement prendra la forme d'une journée d'immersion dans un territoire. Les candidats échangeront directement avec des chefs d'entreprise sur leur lieu de travail -Gabriel Attal le 13 chez un charcutier/traiteur- visiteront un centre de formation d'apprentis (CFA), rencontreront des acteurs économiques locaux et débattront avec les dirigeants de l'U2P lors d'une séquence qui sera retransmise sur LCI.

Sept candidats à la présidentielle avaient participé à un grand débat organisé par le Medef à Paris (Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Edouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Marine Tondelier).